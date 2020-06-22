2020-06-22T09:10:32+03:00
Происшествия

Житель Нелидово Тверской области задержан за сбыт наркотиков

Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сотрудниками полиции УНК УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками МО МВД России "Западнодвинский" по подозрению в хранении наркотиков был задержан 29-летний житель Нелидово.

При досмотре у молодого человека обнаружен полиэтиленовый свёрток с порошкообразным веществом внутри. Исследование показало, что это синтетический наркотик массой 100 г.

Злоумышленник сознался, что хранил его для собственных нужд.

Подозреваемый задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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