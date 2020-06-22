Житель Нелидово Тверской области задержан за сбыт наркотиков

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:10:32+03:00

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

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Сотрудниками полиции УНК УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками МО МВД России "Западнодвинский" по подозрению в хранении наркотиков был задержан 29-летний житель Нелидово.

При досмотре у молодого человека обнаружен полиэтиленовый свёрток с порошкообразным веществом внутри. Исследование показало, что это синтетический наркотик массой 100 г.

Злоумышленник сознался, что хранил его для собственных нужд.

Подозреваемый задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU