За выходные 60 водителей нарушили в Твери правила дорожного движения
В минувшие выходные, с 19 по 21 июня, госавтоинспекторы Тверской области проверили соблюдение правил дорожного движения на подъездах к местам массового отдыха в Калининском районе и подъездах к Твери.
На указанных участках автоинспекторами выявлено шесть нетрезвых водителей и четыре водителя, не имеющих права управления транспортными средствами.
- В 10 случаях водители нарушили требования к тонированию стекол автомобилей. Всего было выявлено более 60 административных правонарушении, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.
По статистике, за минувшие выходные в 10 дорожно-транспортных происшествиях погибли три человека и 15 получили травмы разной степени тяжести.
Госавтоинспекция предостерегает водителей воздержаться от управления транспортными средствами в состоянии опьянения и призывает всех участников движения неукоснительно соблюдать ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU