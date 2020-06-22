2020-06-22T08:53:36+03:00
Общество

За выходные 60 водителей нарушили в Твери правила дорожного движения

В 10 ДТП три человека погибли, 15 пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекторы провели проверки на дорогах Фото: УГИБДД России по Тверской областиГосавтоинспекторы провели проверки на дорогах Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В минувшие выходные, с 19 по 21 июня, госавтоинспекторы Тверской области проверили соблюдение правил дорожного движения на подъездах к местам массового отдыха в Калининском районе и подъездах к Твери.

На указанных участках автоинспекторами выявлено шесть нетрезвых водителей и четыре водителя, не имеющих права управления транспортными средствами.

- В 10 случаях водители нарушили требования к тонированию стекол автомобилей. Всего было выявлено более 60 административных правонарушении, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

По статистике, за минувшие выходные в 10 дорожно-транспортных происшествиях погибли три человека и 15 получили травмы разной степени тяжести.

Госавтоинспекция предостерегает водителей воздержаться от управления транспортными средствами в состоянии опьянения и призывает всех участников движения неукоснительно соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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