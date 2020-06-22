На предстоящей неделе во всех районах Твери будут отключать электричество

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:39:37+03:00

Во всех районах Твери пройдут планове работы на электросетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В период с 22 по 26 июня во всех четырех районах Твери будут проводиться плановые работы на электросетях. В связи с эти часть домов останется без света.

В Заволжском районе света не будет по адресам:

22 июня

С 9:00 до 16:00: ул. Цветочная 1-19/2; ул. 26 Июня 2/19-6/20, 1-7, ул. Воздушная 1а/15-33, 2б-28; ул Ударная 9-23/1.

С 9:30 до 14:00: Молодежный б-р д. 8.

23 июня

С 13:30 до 17:00: ул. Седова, д. 57, 53; ул.Совхозная д. 4-18; ул. Северная, д.1-19, д.2/30-20/19; ул. Планерная, д.3-19; 2-й пер. Вагонников, д.21; 1-й пер.Вагонников, д.28, д.34, д.54/2, д.56, д.58; 2 -й пр.Седова, д.42, д.44, д.46.

С 14:00 до 16:00: ул. Хрустальная, д. 8а.

25 июня

С 9:00 до 16:00: ул. Черкасская, д. 39-77 б, 40-80.

С 9:30 до 13:00 и с 13:30 до 17:00: ул. Горького, д. 71, 71а; наб. А. Никитина, д. 80, 90/2, 92а, 92б.

С 9:30 до 12:00: Затверецкая наб., д. 36 корп.1.

С 13:30 до 16:00: Затверецкая наб., д. 32, 34, 36 корп.1; ул. Кропоткина, д. 10 – 20, 19/2.

26 июня

С 9:00 до 16:00: пер. 1-й Клубный 43-65,48-78; пр-д Маяковского 1-7, 2-8; ул Маяковского 58-86, 59-91; ул Серова 73/65-99, 72а-76; ул Ломоносова 68/48-88/43; ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52; пер Дурмановский 55-59,52-58а; ул Добролюбова 58-82, 59а-87; ул Осипенко 79а-85.

С 9:30 до 13:00: Петербургское ш., 3.

Московский район

22 и 23 июня

С 9:00 до 16:00: д. Б. Перемерки, д. 1-85.

25 июня

С 9:00 до 16:00: Б. Перемерки.

26 июня

С 9:00 до 16:00: дер. Бобачево 24-44, 17-39.

Пролетарский район

23 июня

С 9:00 до 16:00: б-р Профсоюзов 2-20, 9-29; ул Восстания 4/1а-14/8; ул Тракторная 1а/4-15, 4-20; ул 1-я Новостройка 9/8, 15, 17/24, 19; ул Стахановская 2-22/24, 31-37; п-д Стахановский 3-15/9, 4-16/7; ул 2-я Новостройка 1/7-21, 2-24; ул Жуковского 21-45, 22-48; ул 2-я Колхозная 1-21, 4-26.

С 9:30 до 12:00: ул. Гончаровой, д. 8, 10; ул. 7-я Пролетарская, д. 6, 8; ул. Коробкова, д.17.

Центральный район

23 июня

С 9:00 до 16:00: ул. Ефимова, д. 1/40.

24 июня

С 9:30 до 12:00: ул. Новоторжская, д.3, 5; ул. Советская, д. 8, 10, 10а, 14, 23; пл. Театральная, д. 3а, 3б.

С 9:30 до 14:00: улица Дарвина, 3.

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