В День памяти и скорби в Твери у Обелиска Победы зажгли "Свечи памяти"

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:45:31+03:00

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Ровно в 3:30 утра, 22 июня, в час, когда началась Великая Отечественная война, в День памяти и скорби, у Обелиска Победы в Твери зажгли "Свечи памяти".

В традиционной акции приняли участие жители областного центра. Из свечей у подножия Обелиска участники выложили слово "Память". В знак 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в память о погибших красноармейцах на 79 минут над мемориалом был зажжен огонь и состоялось возложение цветов.

В то же время в четырех памятных местах Твери: у Обелиска Победы, возле стелы "Город воинской славы", на братском захоронении на площади Ленина и на Смоленском воинском захоронении на пост заступили командиры подразделений и воспитанники Военно-патриотического объединения десантного профиля "Сокол".

В связи с памятной датой к ветеранам Великой Отечественной войны, жителям Тверской области обратился губернатор Игорь Руденя.

- Поколение победителей всегда будет для нас примером честного и бескорыстного служения России. Сердечно желаю вам бодрости духа, здоровья, добра и благополучия. Пусть небо над нашей любимой, великой Родиной всегда будет мирным, – пожелал глава региона.

В акции приняли участие жители города, воспитанники военно-патриотических отрядов Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU