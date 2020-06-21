2020-06-21T19:03:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Православная церковь наградила врачей Тверской области

Им вручены епархиальные награды
Олег ХАДАЕВ
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Епархиальные награды вручены четырнадцати медицинским работникам Тверской области. Фото: Тверская епархия.Епархиальные награды вручены четырнадцати медицинским работникам Тверской области. Фото: Тверская епархия.
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Митрополит Тверской и Кашинский Савва в честь профессионального праздника медиков, отметил епархиальными наградами 14 медицинских работников Тверской области, которые помогают больным с коронавирусом.

Медалью святителя Симеона II степени награждены:

член Общественного совета при Минздраве Тверской области Игорь Алышев;

главврач Детской областной клинической больницы Анна Зайцева.

Медалью святителя Симеона III степени:

врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением Калининской ЦРКБ Екатерина Наумова;

врач-инфекционист, педиатр, ассистент кафедры инфекционных болезней ТГМУ Андрей Никифоров;

хирург, заведующий хирургическим отделением Калининской ЦРКБ Святослав Шестаков;

врач-кардиолог высшей категории городской больницы №6 Лариса Хичева;

врач-офтальмолог высшей категории Конаковской ЦРБ Ольга Шилова;

заведующий детским инфекционным госпиталем Павел Начинов;

медицинская сестра высшей квалификационной категории Юлия Шаплова;

фельдшер станции скорой медицинской помощи Валентина Шекунова;

заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Галина Алексеева;

врач анестезиолог-реаниматолог 1 категории Олег Иванов;

совладелец частного хирургического стационара «Больница Пирогова» Татьяна Петрова;

заместитель главного врача больницы №6 Майя Серёгина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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