Православная церковь наградила врачей Тверской области
Митрополит Тверской и Кашинский Савва в честь профессионального праздника медиков, отметил епархиальными наградами 14 медицинских работников Тверской области, которые помогают больным с коронавирусом.
Медалью святителя Симеона II степени награждены:
член Общественного совета при Минздраве Тверской области Игорь Алышев;
главврач Детской областной клинической больницы Анна Зайцева.
Медалью святителя Симеона III степени:
врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением Калининской ЦРКБ Екатерина Наумова;
врач-инфекционист, педиатр, ассистент кафедры инфекционных болезней ТГМУ Андрей Никифоров;
хирург, заведующий хирургическим отделением Калининской ЦРКБ Святослав Шестаков;
врач-кардиолог высшей категории городской больницы №6 Лариса Хичева;
врач-офтальмолог высшей категории Конаковской ЦРБ Ольга Шилова;
заведующий детским инфекционным госпиталем Павел Начинов;
медицинская сестра высшей квалификационной категории Юлия Шаплова;
фельдшер станции скорой медицинской помощи Валентина Шекунова;
заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Галина Алексеева;
врач анестезиолог-реаниматолог 1 категории Олег Иванов;
совладелец частного хирургического стационара «Больница Пирогова» Татьяна Петрова;
заместитель главного врача больницы №6 Майя Серёгина.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»