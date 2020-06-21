В Детской областной больнице спасают мальчишек-мотоциклистов, которых сбил водитель-убийца

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:15:04+03:00

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Произошло всё в ночь с 20 на 21 июня. В Максатихинском районе УАЗ столкнулся с мотоциклом «Минск». Мотоциклом управлял мальчишка 8 лет и 12-летний сидел пассажиром. Не оказав помощи УАЗ с места скрылся.

Оба мальчишки получили тяжёлые травмы. Восьмилетний без сознания, у него закрытая черепно-мозговая травма. 12-летний тоже тяжёлый. У него перелом ноги и открытая черепно-мозговая травма.

Дальнейшее развитие истории рассказала главный врач детской областной клинической больницы Анна Зайцева в социальной сети. Приводим в сокращении.

- Ночью наши коллеги в составе двух реанимационных бригад срочно вылетели в район: в страшном ДТП пострадали дети, - пишет Анна Васильевна, - Около 5 утра детки были доставлены во второе реанимационное отделение ДОКБ, где их уже ждали реаниматологи, нейрохирурги, травматологи стационара. Борьба за жизнь ребят продолжается. Очень надеюсь, что сегодня будет тихо... Ангелам тоже нужно спать...

И мы надеемся, что борьба за жизнь мальчишек завершится успехом. Верующие молятся, атеисты держат кулаки.

И ещё надеемся, что сбежавший на УАЗе водитель-убийца, который, как оказалось, был пьян, понесёт суровое наказание.

А врачей поздравляем с их профессиональным праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU