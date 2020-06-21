В Сандово Тверской области раскрыт угон старых «Жигулей»

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:31:28+03:00

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38-летний житель небольшого посёлка Сандово, что на севере Тверской области с 3000 постоянных обитателей, утром вышел из дома. По привычке он бросил взгляд на припаркованный рядом старенький «Жигулёнок» и не увидел его. Только автомобильные следы на придорожном песке напоминали о зазнобе его сердца.

Не желая так расставаться со своей машиной, мужчина обратился в дежурную часть Краснохолмского отдела полиции — это в часе езды от Сандово.

Но не смотря на удалённость, полицейские сработали быстро.

Выяснив, что автомобиль не был оборудован сигнализацией, изъяв следы и улики, опросив свидетелей, а так же составив описание автомобиля - Жигуль-то был не новый, полицейские приступили к розыску.

Тем временем, сотрудники ГИБДД, получив описание угнанной машины, остановили похожий автомобиль всё в том же Сандовском районе.

За рулём комфортно путешествовал 26-летний и уже судимый житель Сандово.

Машина возвращена владельцу, угонщик задержан, дело передано в суд.

Любитель чужих авто может лишиться свободы на пять своих личных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU