В Сандово Тверской области раскрыт угон старых «Жигулей»
38-летний житель небольшого посёлка Сандово, что на севере Тверской области с 3000 постоянных обитателей, утром вышел из дома. По привычке он бросил взгляд на припаркованный рядом старенький «Жигулёнок» и не увидел его. Только автомобильные следы на придорожном песке напоминали о зазнобе его сердца.
Не желая так расставаться со своей машиной, мужчина обратился в дежурную часть Краснохолмского отдела полиции — это в часе езды от Сандово.
Но не смотря на удалённость, полицейские сработали быстро.
Выяснив, что автомобиль не был оборудован сигнализацией, изъяв следы и улики, опросив свидетелей, а так же составив описание автомобиля - Жигуль-то был не новый, полицейские приступили к розыску.
Тем временем, сотрудники ГИБДД, получив описание угнанной машины, остановили похожий автомобиль всё в том же Сандовском районе.
За рулём комфортно путешествовал 26-летний и уже судимый житель Сандово.
Машина возвращена владельцу, угонщик задержан, дело передано в суд.
Любитель чужих авто может лишиться свободы на пять своих личных лет.
ИСТОЧНИК KP.RU