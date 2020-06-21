21 Июнь 2020 2020-06-21T14:02:25+03:00

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Митрополит Тверской и Кашинский Савва освятил исток Волги. На истоке великой русской реки владыка Савва совершил чин малого водоосвящения реки.

На водоосвящении истока с ним молились настоятельницы пяти женских монастырей Тверской епархии.

- Мы имеем надежду и упование, что освящением истока Господь как-то преображает нашу Святую Русь. Река Волга для нас не просто некий символ, это – целая история. Мы верим, что Господь примет наши молитвы, наши милости и ниспошлет Свою Милость и избавит нас от всяких напастей, болезней и скорбей, - подчеркнул владыка Савва важность и торжественность миссии.

Напомним, в этом году должен был пройти XXII Волжский Крёстный ход, но коронавирус внёс свои коррективы. Крёстный ход обычно начинался в конце мая и начинался он как раз с чина водоосвящения истока Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU