2020-06-21T14:02:25+03:00
Общество

Митрополит Тверской и Кашинский Савва освятил исток Волги

В этом году из-за коронавируса не проводится традиционный Волжский Крёстный ход
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
Митрополит Тверской и Кашинский Савва на истоке Волги. Фото: Тверская епархия.Митрополит Тверской и Кашинский Савва на истоке Волги. Фото: Тверская епархия.
Изменить размер текста:

Митрополит Тверской и Кашинский Савва освятил исток Волги. На истоке великой русской реки владыка Савва совершил чин малого водоосвящения реки.

На водоосвящении истока с ним молились настоятельницы пяти женских монастырей Тверской епархии.

- Мы имеем надежду и упование, что освящением истока Господь как-то преображает нашу Святую Русь. Река Волга для нас не просто некий символ, это – целая история. Мы верим, что Господь примет наши молитвы, наши милости и ниспошлет Свою Милость и избавит нас от всяких напастей, болезней и скорбей, - подчеркнул владыка Савва важность и торжественность миссии.

Напомним, в этом году должен был пройти XXII Волжский Крёстный ход, но коронавирус внёс свои коррективы. Крёстный ход обычно начинался в конце мая и начинался он как раз с чина водоосвящения истока Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1213 медицинских работников спасают коронавирусных пациентов в Тверской области
Митрополит Тверской и Кашинский Савва освятил исток Волги
Количество заболевших коронавирусом в Тверской области снижается, но медленно
Губернатор Тверской области поздравил медиков с профессиональным праздником
Фестиваль «Былинный берег» в этом году в Тверской области не состоится
В Твери скончался заслуженный тренер России, который воспитал Дарью Клишину
В Твери ночью сгорел Гелендваген во дворе дома
В ДТП на дорогах Тверской области за сутки пострадало 15 человек
Арестован «смотрящий» за Тверской областью «вор в законе»
В Волге утонул 15-летний подросток
Снятие режима самоизоляции в Тверской области: отменены пропуска на въезд в Удомлю и Конаково
Пропавший 12-летний мальчик найден живым в заброшенном доме Тверской области
Снятие режима самоизоляции в Тверской области: открываются гостиницы, пансионаты, турбазы
В Тверской области из коронавирусных госпиталей 20 июня выписано больше человек, чем заболело
Следственный комитет ищет 12-летнего мальчика из Тверской области
Отмена ограничений из-за коронавируса: в Тверской области открываются летние кафе
Какие музеи возобновили свою работу в Тверской области после отмены ограничений из-за коронавируса
Онлайн-вечер песен Виктора Цоя пройдет в Твери
В Тверской области открывают летние кафе, гостиницы и музеи
Онлайн-концерт «Великая весна» тверской филармонии будет посвящен Дню памяти и скорби
Онлайн-концерт «Великая весна» тверской филармонии будет посвящен Дню памяти и скорби
Утверждено расписание сдачи ЕГЭ
Женщине-водителю стало плохо за рулем, и она попала в ДТП в Тверской области
Из Лесного района в Тверь вертолетом доставили пациента
В Твери и Ржеве можно купить марку с изображением Ржевского мемориала
В Тверской области 565 многодетных семей получили региональный маткапитал
В Кимрах Тверской области нашли тело утонувшего в Волге мальчика
Обнародована статистика пассажирских перевозок в Тверской области за 2019 год