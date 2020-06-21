В Твери ночью сгорел Гелендваген во дворе дома

21 Июнь 2020 2020-06-21T03:53:45+03:00

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«Гелендваген» сгорел очень быстро.Фото: Олег ХАДАЕВ

Во дворе домов 34 и 32 корп. 1 по Петербургскому шоссе, в ночь с 20 на 21 июня, в 1:50 жильцы увидели горящий автомобиль. Пылал немецкий внедорожник «Гелендваген» (Gelandewagen). Он принадлежал одному из жильцов и был припаркован по правилам.

Пожарных вызывал и владелец немецкой машины, и владельцы соседних машин. Пламя быстро выбивалось из под капота, заполнив окрестности густым дымом и едким запахом.

Наряд из пожарной части прибыл в течении семи минут и стремительно сбил огонь. Но «Гелендваген» было уже не спасти.

Следом приехали полицейские и приступили к опросу водителя сгоревшей машины и собравшихся зевак.

Наблюдавшие за пожаром предположили, что это поджог, хотя машина парковалась во дворе давно и ничьё место не занимала.

Впрочем, окончательное решение за пожарными и полицией.

Полиция приступила к опросу владельца авто.Фото: Олег ХАДАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU