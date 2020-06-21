В Твери ночью сгорел Гелендваген во дворе дома
В Твери сгорел «Гелендваген».Олег ХАДАЕВ
«Гелендваген» сгорел очень быстро.Фото: Олег ХАДАЕВ
Во дворе домов 34 и 32 корп. 1 по Петербургскому шоссе, в ночь с 20 на 21 июня, в 1:50 жильцы увидели горящий автомобиль. Пылал немецкий внедорожник «Гелендваген» (Gelandewagen). Он принадлежал одному из жильцов и был припаркован по правилам.
Пожарных вызывал и владелец немецкой машины, и владельцы соседних машин. Пламя быстро выбивалось из под капота, заполнив окрестности густым дымом и едким запахом.
Наряд из пожарной части прибыл в течении семи минут и стремительно сбил огонь. Но «Гелендваген» было уже не спасти.
Следом приехали полицейские и приступили к опросу водителя сгоревшей машины и собравшихся зевак.
Наблюдавшие за пожаром предположили, что это поджог, хотя машина парковалась во дворе давно и ничьё место не занимала.
Впрочем, окончательное решение за пожарными и полицией.
Полиция приступила к опросу владельца авто.Фото: Олег ХАДАЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU