2020-06-21T03:53:45+03:00
Происшествия

В Твери ночью сгорел Гелендваген во дворе дома

"КП"-Тверь" публикует видео пожара
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:

В Твери сгорел «Гелендваген».Олег ХАДАЕВ

Изменить размер текста:

«Гелендваген» сгорел очень быстро. Фото: Олег ХАДАЕВ

«Гелендваген» сгорел очень быстро.Фото: Олег ХАДАЕВ

Во дворе домов 34 и 32 корп. 1 по Петербургскому шоссе, в ночь с 20 на 21 июня, в 1:50 жильцы увидели горящий автомобиль. Пылал немецкий внедорожник «Гелендваген» (Gelandewagen). Он принадлежал одному из жильцов и был припаркован по правилам.

Пожарных вызывал и владелец немецкой машины, и владельцы соседних машин. Пламя быстро выбивалось из под капота, заполнив окрестности густым дымом и едким запахом.

Наряд из пожарной части прибыл в течении семи минут и стремительно сбил огонь. Но «Гелендваген» было уже не спасти.

Следом приехали полицейские и приступили к опросу водителя сгоревшей машины и собравшихся зевак.

Наблюдавшие за пожаром предположили, что это поджог, хотя машина парковалась во дворе давно и ничьё место не занимала.

Впрочем, окончательное решение за пожарными и полицией.

Полиция приступила к опросу владельца авто. Фото: Олег ХАДАЕВ

Полиция приступила к опросу владельца авто.Фото: Олег ХАДАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери ночью сгорел Гелендваген во дворе дома
В ДТП на дорогах Тверской области за сутки пострадало 15 человек
Арестован «смотрящий» за Тверской областью «вор в законе»
В Волге утонул 15-летний подросток
Снятие режима самоизоляции в Тверской области: отменены пропуска на въезд в Удомлю и Конаково
Пропавший 12-летний мальчик найден живым в заброшенном доме Тверской области
Снятие режима самоизоляции в Тверской области: открываются гостиницы, пансионаты, турбазы
В Тверской области из коронавирусных госпиталей 20 июня выписано больше человек, чем заболело
Следственный комитет ищет 12-летнего мальчика из Тверской области
Отмена ограничений из-за коронавируса: в Тверской области открываются летние кафе
Какие музеи возобновили свою работу в Тверской области после отмены ограничений из-за коронавируса
Онлайн-вечер песен Виктора Цоя пройдет в Твери
В Тверской области открывают летние кафе, гостиницы и музеи
Онлайн-концерт «Великая весна» тверской филармонии будет посвящен Дню памяти и скорби
Онлайн-концерт «Великая весна» тверской филармонии будет посвящен Дню памяти и скорби
Утверждено расписание сдачи ЕГЭ
Женщине-водителю стало плохо за рулем, и она попала в ДТП в Тверской области
Из Лесного района в Тверь вертолетом доставили пациента
В Твери и Ржеве можно купить марку с изображением Ржевского мемориала
В Тверской области 565 многодетных семей получили региональный маткапитал
В Кимрах Тверской области нашли тело утонувшего в Волге мальчика
Обнародована статистика пассажирских перевозок в Тверской области за 2019 год