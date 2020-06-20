2020-06-20T19:32:52+03:00
Происшествия

В ДТП на дорогах Тверской области за сутки пострадало 15 человек

ГИБДД призывает не пренебрегать правилами дорожного движения
Олег ХАДАЕВ
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В Тверской области ДТП происходят в районе зон отдыха. Фото: УГИБДД по Тверской области.В Тверской области ДТП происходят в районе зон отдыха. Фото: УГИБДД по Тверской области.
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За сутки на дорогах Тверской области в девяти ДТП пострадали 15 человек.

Утро 20 июня началось с опрокидывания в кювет в Бежецком районе автомобиля ВАЗ 2104. Один мужчина погиб, один ранен и попал в больницу. Это было в начале шестого утра.

Менее чем через час произошло опрокидывание в Ржевском районе. Опять же в кювет слетел автомобиль Инфинити. Водитель погиб на месте.

Далее к пополнению истории катастроф подключилась Тверь. В 9:20 в Старой Константиновке Ауди, ехавшая в Тверь, выехала на встречную полосу и столкнулась с двигавшимся Хёндэ (мы привыкли произносить Хёндай). Оба водителя и два пассажира пострадали. Водитель Ауди в тяжёлом состоянии.

Это самые яркие из случившихся происшествий. Пока неизвестно, был ли алкоголь в крови возможных виновников ДТП, но все они возвращались из мест отдыха.

В итоге за сутки произошло девять ДТП с 15 пострадавшими.

ГИБДД призывает водителей проявить особую внимательность, особенно, если жара, которая, как известно, рассеивает внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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