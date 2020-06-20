В Волге утонул 15-летний подросток

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:53:56+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, что в Волге накануне утонул 15-летний подросток, стало известно сегодня, 20 июня.

Известно мало: подросток отдыхал на берегу Волги в Конаково, купался, в какой-то момент утонул.

Тело найдено. Осмотр показал отсутствие видимых повреждений. Но следователи СУСК продолжат изучать обстоятельства пришествия, чтобы исключить криминальную подоплёку трагедии.

Обращаем ваше внимание, что при отдыхе на воде, главное не только соблюдать меры безопасности, но и обращать внимание на купающихся. Ведь большинство погибших тонут рядом с другими купальщиками, не издавая никаких призывов о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU