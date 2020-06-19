Онлайн-вечер песен Виктора Цоя пройдет в Твери
Начало в 17.00
Акустический вечер будет посвящен поэту и музыканту Виктору Цою
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21 июня в Твери пройдет трансляция акустического вечера песен легенды русского рока, а также поэта и музыканта Виктора Цоя из группы "Кино".
Начало трансляции в 17:00. Организаторы - творческое объединение «МЕДИАНА 69» и «Квартирники на Полтиннике».
Участники онлайн-концерта - Тим Талер, Влад Виноградов, Дмитрий Яковлев, Николай Данилов, Андрей Леонов, Павел Рябов.
Поддержать исполнителей можно будет здесь.
Завершится трансляция в 21:00.
ИСТОЧНИК KP.RU