Онлайн-вечер песен Виктора Цоя пройдет в Твери

19 Июнь 2020 2020-06-20T00:08:42+03:00

Акустический вечер будет посвящен поэту и музыканту Виктору Цою

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21 июня в Твери пройдет трансляция акустического вечера песен легенды русского рока, а также поэта и музыканта Виктора Цоя из группы "Кино".

Начало трансляции в 17:00. Организаторы - творческое объединение «МЕДИАНА 69» и «Квартирники на Полтиннике».

Участники онлайн-концерта - Тим Талер, Влад Виноградов, Дмитрий Яковлев, Николай Данилов, Андрей Леонов, Павел Рябов.

Поддержать исполнителей можно будет здесь.

Завершится трансляция в 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU