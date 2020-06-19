Онлайн-концерт «Великая весна» тверской филармонии будет посвящен Дню памяти и скорби

19 Июнь 2020 2020-06-19T22:54:05+03:00

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Тверская областная академическая филармония продолжает серию онлайн-трансляций наиболее ярких и запоминающихся музыкальных программ. Подобные показы – это возможность побывать в филармонии даже тогда, когда она закрыта.

Ближайшая трансляция состоится 22 июня. В 16.00 зрители увидят концерт «Великая весна».

Посвящен он будет Дню памяти и скорби, Дню, когда началась Великая Отечественная война. В программе прозвучат песни и мелодии военных лет в исполнении артистов Тверской академической филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU