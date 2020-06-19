2020-06-19T21:55:18+03:00
Происшествия

Женщине-водителю стало плохо за рулем, и она попала в ДТП в Тверской области

Обе машины съехали в кювет
Ирина ТАРАСОВА
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Водителю стало плохо за рулем. Фото: УГИБДД по Тверской областиВодителю стало плохо за рулем. Фото: УГИБДД по Тверской области
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19 июня в Ржевский районе Тверской области на 84 км автодороги Осташков-Селижарово-Ржев произошло ДТП с участием двух машин.

57-летняя женщина-водитель пояснила потом, что почувствовала себя плохо за рулем. В итоге автомобиль "Форд Фиеста" выехал на полосу встречного движения и столкнулся со "Шкодой-Октавия" под управлением 50-летнего мужчины.

- Женщина-водитель была трезва. В ДТП она же и пострадала. У нее диагностировали перелом предплечья, - сообщают в УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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