2020-06-19T19:33:10+03:00
Общество

В Твери и Ржеве можно купить марку с изображением Ржевского мемориала

Они продаются в отделениях почты
Алексей АНДРЕЕВ
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торжественное гашение марки состоялось сегодня 19 июня в Москве. На конверте с ней оставили подписи и ветераны Великой Отечественной войны Василий Захаров и Юрий Кореневский. Фото: ПТОторжественное гашение марки состоялось сегодня 19 июня в Москве. На конверте с ней оставили подписи и ветераны Великой Отечественной войны Василий Захаров и Юрий Кореневский. Фото: ПТО
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В Твери и Ржеве появилась в продаже уникальная почтовая марка с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату. Она выпущена тиражом 144 тыс. экземпляров. Кроме того, тиражом в 250 тыс. штук выпущен и соответствующий тематический конверт.

Как сообщает областное правительство, в Твери приобрести марку с конвертом можно только на главпочтамте, а вот в Ржеве - во всех городских отделениях почты.

Отметим, что торжественное гашение марки состоялось сегодня 19 июня в Москве. Среди участников церемонии были и ветераны Великой Отечественной войны Василий Захаров и Юрий Кореневский. Они также поставили свои автографы на конвертах.

Затем почтовая продукция была погашена специальным штемпелем Почты России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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