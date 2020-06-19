В Тверской области 565 многодетных семей получили региональный маткапитал

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:24:11+03:00

Средства регионального маткапитала можно тратить не только на погашение ипотеки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Это данные за 2020 год

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Верхневолжье размер регионального (не путать с федеральным) материнского капитала на детей, рожденных в нынешнем году, составляет 66238 рублей. На детей 2019 года рождения – 63084 рубля. В 2020-м эти средства (вернее сертификаты маткапитала) уже получили 565 многодетных семей региона.

- В этом году по инициативе Президента РФ в стране введены беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. В Тверской области также реализуется региональный пакет мер поддержки многодетных и молодых семей, - отмечал губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что право на региональный маткапитал имеют жительницы Тверской области, которые родили или усыновили третьего или последующих детей с 1 января 2012 года.

Средства можно потратить на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по ипотеке, на обеспечение инженерными коммуникациями своих домов, на проведение ремонта, покупку мебели, бытовой техники, автомобиля.

Кроме того, дна эти деньги можно покупать сельхозтехнику и животных для личного подсобного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU