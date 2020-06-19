В Тверской области 565 многодетных семей получили региональный маткапитал
Сегодня в Верхневолжье размер регионального (не путать с федеральным) материнского капитала на детей, рожденных в нынешнем году, составляет 66238 рублей. На детей 2019 года рождения – 63084 рубля. В 2020-м эти средства (вернее сертификаты маткапитала) уже получили 565 многодетных семей региона.
- В этом году по инициативе Президента РФ в стране введены беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. В Тверской области также реализуется региональный пакет мер поддержки многодетных и молодых семей, - отмечал губернатор Игорь Руденя.
Напомним, что право на региональный маткапитал имеют жительницы Тверской области, которые родили или усыновили третьего или последующих детей с 1 января 2012 года.
Средства можно потратить на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по ипотеке, на обеспечение инженерными коммуникациями своих домов, на проведение ремонта, покупку мебели, бытовой техники, автомобиля.
Кроме того, дна эти деньги можно покупать сельхозтехнику и животных для личного подсобного хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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