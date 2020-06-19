В Тверьстате вспомнили работников областной статистики, защищавших Родину в Великую Отечественную
К 22 июня, дню начала Великой Отечественной войны, работники тверской статистики вспомнили своих коллег, которые встали на защиту страны в Великую отечественную войну. Это фронтовики, труженики тыла и узники концлагерей.
- Вместе со всем советским народом работники областной статистики встали на защиту родной страны от немецко-фашистских захватчиков, - пишет Тверьстат на своём сайте. - Никогда мы не забудем боевой и трудовой подвиг тех, кто в борьбе с фашизмом отстоял свободу и независимость, честь и величие нашей Родины!
Тверьстат перечислил всех поимённо. В списке памяти и почёта 112 человек:
Участники войны. По информации Тверьстата.
Труженики тыла. По информации Тверьстата.
Труженики тыла, продолжение, и узники концлагерей. По информации Тверьстата.
ИСТОЧНИК KP.RU