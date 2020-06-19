Пьяных водителей будут ловить на дорогах Тверской области
В выходные пройдет "Контроль трезвости"
В Тверской области будут ловить пьяных водителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области в период с 19 по 21 июня состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция региона будет проверять водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.
УГИБДД России по Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения, а автовладельцев воздержаться от управления автомобилями в пьяном виде.
ИСТОЧНИК KP.RU