Пьяных водителей будут ловить на дорогах Тверской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:12:35+03:00

В Тверской области будут ловить пьяных водителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В Тверской области в период с 19 по 21 июня состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция региона будет проверять водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

УГИБДД России по Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения, а автовладельцев воздержаться от управления автомобилями в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU