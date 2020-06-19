На время летнего трудоустройства тверские подростки, ухаживающие за инвалидами, лишаются денежной компенсации
Компенсация по уходу за нетрудоспособными людьми и детьми-инвалидами положена только нетрудоустроенным людям, касается это и подростков. Найдя работу на лето, выплаты лишаются школьники и студенты, которые ухаживают за пенсионерами старше 80 лет, детьми-инвалидами или инвалидами первой группы.
Выплата прекращается не навсегда: уволившись с летней подработки, подросток начнёт снова получать компенсацию.
О временном трудоустройстве подростку, ухаживающему за нетрудоспособным родственником, необходимо сообщить в Пенсионный фонд. Как отмечают в ПФР, если эта информация своевременно не поступит, позже придётся вернуть компенсационные деньги, полученные за период, когда подросток работал.
Сообщить о трудоустройстве можно через Личный кабинет на сайте ПФР (раздел «Пенсии», подраздел «Подать заявление», сервис «О факте осуществления (прекращения) работы»). Можно также обратиться и в территориальный орган ПФР, записавшись на приём по телефону (4822) 45-20-80.
Сегодня в Тверской области 26 тысяч человек получают выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет, инвалидами и детьми-инвалидами. Средний размер выплаты составляет 2214 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU