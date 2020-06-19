В Тверской области подрядчик во время ремонта удалил с фасада здания геодезические метки

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:01:08+03:00

Геодезические пункты были уничтожены подрядной организацией при проведении капитального ремонта фасада здания Фото: Управление росеестра по Тверской области

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В Управление Росреестра по Тверской области обратился кадастровый инженер. Работник сообщил, что обнаружил утрату двух пунктов полигонометрии, которые использовал при проведении кадастровых работ в Лихославле.

На место выехали специалисты государственного надзора в области геодезии и картографии.

Выяснилось, что данные геодезические пункты были уничтожены подрядной организацией при проведении капитального ремонта фасада здания.

В отношении подрядчика, осуществляющего работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, возбуждено дело об административном правонарушении. За снос геодезических пунктов, которые являются объектами специального назначения, ему грозит штраф от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

- Управлением заказчику работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по всей Тверской области было направлено письмо о необходимости доведения информации до подрядных организаций, выполняющих ремонтные работы по договору с ним, о сохранении геодезических пунктов при наличии их на объекте, - сообщили в пресс-службе Росеестра.

ИСТОЧНИК KP.RU