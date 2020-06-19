"Рено" и мотоцикл столкнулись в Тверской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:47:13+03:00

В ДТП пострадал мотоциклист Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла 19 июня в Осташкове Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что водитель, управляя автомобилем "Рено", при повороте налево не пропустил 18-летнего водителя на мотоцикле "Дельта".

В результате столкновения пострадал мотоциклист. На момент аварии он был в шлеме, водительского удостоверения не имеет. Ему оказана помощь.

Незарегистрированный мотоцикл отправили на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU