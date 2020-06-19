2020-06-19T14:40:05+03:00
Происшествия

Мошенница обманула жительницу Торжка Тверской области на 8000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мошенница обманула жительницу Торжка на 8000 рублейМошенница обманула жительницу Торжка на 8000 рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В полицию обратилась 43-летняя жительница Торжка. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенницы и лишилась 8000 рублей.

Установлено, что потерпевшая хотела купить велосипед, одежду и набор посуды по объявлению в Интернете. В электронной переписке покупатель и продавец обговорили все условия. Женщина перевела деньги, и продавец перестала выходить на связь.

По факту мошенничества полицейскими возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемой и ее местонахождение установлено. Злоумышленницей оказалась неработающая ранее судимая за аналогичное преступление 29-летняя жительница Торжка.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области подрядчик во время ремонта удалил с фасада здания геодезические метки
"Рено" и мотоцикл столкнулись в Тверской области
Мошенница обманула жительницу Торжка Тверской области на 8000 рублей
Пациентов тверской больницы кормили курицей с сальмонеллами
В Тверской области саженцами плодовых деревьев и роз торговали без документов
В Твери водитель на "УАЗе" сбил фонарный столб
Еще три площадки для вертолетов санавиации создадут в Тверской области
Прокуратура проводит проверку по факту падения с балкона семилетнего мальчика в Твери
Суд ограничил доступ к сайтам по продаже паспортов в Тверской области
В ДТП в Тверской области пострадал мотоциклист
В Тверской области 13-летний подросток за рулем легковушки попал в ДТП
В Тверской области от коронавируса вылечились 1848 человек
Продукты с истекшим сроком годности продавали в Молоково Тверской области
Житель Тверской области вырастил в теплице 40 кустов наркосодержащих растений
Интернет-мошенник из Калининграда обманул жителя Тверской области