Мошенница обманула жительницу Торжка Тверской области на 8000 рублей
В полицию обратилась 43-летняя жительница Торжка. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенницы и лишилась 8000 рублей.
Установлено, что потерпевшая хотела купить велосипед, одежду и набор посуды по объявлению в Интернете. В электронной переписке покупатель и продавец обговорили все условия. Женщина перевела деньги, и продавец перестала выходить на связь.
По факту мошенничества полицейскими возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемой и ее местонахождение установлено. Злоумышленницей оказалась неработающая ранее судимая за аналогичное преступление 29-летняя жительница Торжка.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU