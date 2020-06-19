Мошенница обманула жительницу Торжка Тверской области на 8000 рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:40:05+03:00

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В полицию обратилась 43-летняя жительница Торжка. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенницы и лишилась 8000 рублей.

Установлено, что потерпевшая хотела купить велосипед, одежду и набор посуды по объявлению в Интернете. В электронной переписке покупатель и продавец обговорили все условия. Женщина перевела деньги, и продавец перестала выходить на связь.

По факту мошенничества полицейскими возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемой и ее местонахождение установлено. Злоумышленницей оказалась неработающая ранее судимая за аналогичное преступление 29-летняя жительница Торжка.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU