Пациентов тверской больницы кормили курицей с сальмонеллами

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:25:07+03:00

Микробов нашли в продукции из Московской области

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Пробы продукции мяса птицы взяли специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области в одной из больниц Твери.

В ходе проверки грудки цыплят-бойлеров из Московской области, предназначенной для питания пациентов, специалисты Тверской межобластной ветлаборатории выявили опасные микроорганизмы - сальмонеллы.

Полученные результаты экспертизы направлены ведомство для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU