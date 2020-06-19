Пациентов тверской больницы кормили курицей с сальмонеллами
Микробов нашли в продукции из Московской области
В курице нашли сальмонеллыФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Пробы продукции мяса птицы взяли специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области в одной из больниц Твери.
В ходе проверки грудки цыплят-бойлеров из Московской области, предназначенной для питания пациентов, специалисты Тверской межобластной ветлаборатории выявили опасные микроорганизмы - сальмонеллы.
Полученные результаты экспертизы направлены ведомство для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU