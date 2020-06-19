В Тверской области саженцами плодовых деревьев и роз торговали без документов

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:09:28+03:00

В Кувшиново торговали саженцами без документов Фото: Управление Россельхознадзра по Тверской области

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18 июня сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Кувшинове выявили нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства и карантина растений.

В ходе проверки установлено, что граждане осуществляли реализацию 230 штук саженцев плодовых, хвойных декоративных растений и роз без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества. Посадочный материал поступил из Смоленской области. О доставке подкарантинной продукции граждане не известили Управление Россельхознадзора.

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела. Саженцы сняты с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU