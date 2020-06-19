2020-06-19T13:19:52+03:00
Здоровье

Еще три площадки для вертолетов санавиации создадут в Тверской области

Об этом сообщает областное правительство
Александр ЖМУЛИН
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В настоящее время в регионе уже есть 25 вертолетных площадок. Фото: ПТОВ настоящее время в регионе уже есть 25 вертолетных площадок. Фото: ПТО
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Скоро начнется планировка территории для обустройства трех вертолетных площадок санавиации региона. Соответствующие документы подписал губернатор Игорь Руденя.

Новые площадки построят в Кашине, Кувшинове и Западнодвинском муниципальном округе.

Заметим, что до этого в 2020 году уже была разработана документация для создания девяти вертолетных площадок санавиации рядом с ЦРБ в Конаковском, Кимрском и Молоковском районах, Осташковском городском округе, Андреапольском и Лесном муниципальных округах, Калязине, Кесовой Горе, Красном Холме.

Губернатор поставил задача развивать санитарную авиацию, чтобы повысить оперативность транспортировки тяжелых пациентов из муниципалитетов в областные медцентры. .

В настоящее время в регионе уже есть 25 таких площадок.

В 2019 году вертолеты санитарной авиации Тверской области совершили 210 вылетов, доставили в региональный центр 247 пациентов, в том числе 25 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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