Прокуратура проводит проверку по факту падения с балкона семилетнего мальчика в Твери

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:01:14+03:00

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Прокурор Тверской области Сергей Лежников поручил прокуратуре Центрального района города Твери провести проверку по факту травмирования семилетнего мальчика.

Напомним, ЧП произошло 17 июня, на улице Дарвина. Мальчик остался дома один, вышел на балкон, перевалился через ограждение и выпал.

С травмами ребенка госпитализировали.

Прокуратурой в ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения родителями своих обязанностей, а также соблюдения федерального законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU