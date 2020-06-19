2020-06-19T13:01:14+03:00
Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту падения с балкона семилетнего мальчика в Твери

Работе органов системы профилактики будет дана правовая оценка
Ольга ТРОФИМОВА
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Работе органов системы профилактики будет дана правовая оценка Фото: архив "КП"Работе органов системы профилактики будет дана правовая оценка Фото: архив "КП"
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Прокурор Тверской области Сергей Лежников поручил прокуратуре Центрального района города Твери провести проверку по факту травмирования семилетнего мальчика.

Напомним, ЧП произошло 17 июня, на улице Дарвина. Мальчик остался дома один, вышел на балкон, перевалился через ограждение и выпал.

С травмами ребенка госпитализировали.

Прокуратурой в ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения родителями своих обязанностей, а также соблюдения федерального законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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