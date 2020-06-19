Суд ограничил доступ к сайтам по продаже паспортов в Тверской области
Нарушения выявила прокуратура
Суд заблокировал сайты по продаже паспортов Фото: архив "КП"
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Торжокской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлены 12 интернет-страниц, на которых размещены предложения о возможности приобретения паспорта гражданина Российской Федерации без процедуры оформления и предоставления необходимых документов в МВД.
Доступ к ресурсам был свободный, купить паспорт мог любой желающий.
Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением с требованием признать информацию запрещенной к распространению, которое рассмотрено и удовлетворено.
Сайты заблокированы.
ИСТОЧНИК KP.RU