Суд ограничил доступ к сайтам по продаже паспортов в Тверской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:46:07+03:00

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Торжокской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлены 12 интернет-страниц, на которых размещены предложения о возможности приобретения паспорта гражданина Российской Федерации без процедуры оформления и предоставления необходимых документов в МВД.

Доступ к ресурсам был свободный, купить паспорт мог любой желающий.

Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением с требованием признать информацию запрещенной к распространению, которое рассмотрено и удовлетворено.

Сайты заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU