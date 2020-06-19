2020-06-19T12:28:38+03:00
Происшествия

В ДТП в Тверской области пострадал мотоциклист

Мужчина госпитализирован
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель мотоцикла пострадал в ДТПВодитель мотоцикла пострадал в ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 18 июня, в районе дома №109 Кашинского городского округа Тверской области.

По инфомации УГИБДД России по Тверской области, 37-летний водитель мотоцикла "ИЖ Планета 5" без госномеров, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание.

Установлено, что водитель мотоцикла не имеет права управления транспортным средством, в момент ДТП управлял мотоциклом без мотошлема, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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