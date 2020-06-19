В ДТП в Тверской области пострадал мотоциклист
Авария произошла днем, 18 июня, в районе дома №109 Кашинского городского округа Тверской области.
По инфомации УГИБДД России по Тверской области, 37-летний водитель мотоцикла "ИЖ Планета 5" без госномеров, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание.
Установлено, что водитель мотоцикла не имеет права управления транспортным средством, в момент ДТП управлял мотоциклом без мотошлема, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.
В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU