В Тверской области 13-летний подросток за рулем легковушки попал в ДТП

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:45:37+03:00

Двое подростков на легковушке опрокинулись в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла около 23:35 вечера 18 июня на 6-м км автодороги Стрельниково -пгт. Васильевский Мох Калининского района.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 13-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем "ВАЗ 2107", двигаясь со стороны пгт. Васильевский Мох в сторону деревни Стрельниково, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 16-летний пассажир с полученными травмами бригадой СМП доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU