2020-06-19T10:36:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области от коронавируса вылечились 1848 человек

Подтверждено 67 новых случаев
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТОВ Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
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В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 67 человек. Всего зараженных на 19 июня - 3001. За весь период из больниц выписаны 1848 человека (+29 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1098 пациентов (+32 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, от инфекции скончались 55 человека (+2 за минувшие сутки).

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 1053 случаев, далее идут Кимры - 513 зараженных и Конаковский район - 277.

По стране зафиксировано 7972 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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