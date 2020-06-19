Продукты с истекшим сроком годности продавали в Молоково Тверской области
Прокуратура провела проверку и установила, что мндивидуальным предпринимателем, осуществляющей торговую деятельность на территории поселка Молоково, реализовывались продукты питания с истекшим сроком годности. Кроме того, работодателем не обеспечено прохождение продавцом санитарно-эпидемиологического обучения.
По данному факту прокурором района в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Виновное лицо оштрафовано на 10 000 рублей.
Также предпринимателю внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU