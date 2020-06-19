Продукты с истекшим сроком годности продавали в Молоково Тверской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:58:58+03:00

Продукты с истекшим сроком годности продавали в Молоково Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура провела проверку и установила, что мндивидуальным предпринимателем, осуществляющей торговую деятельность на территории поселка Молоково, реализовывались продукты питания с истекшим сроком годности. Кроме того, работодателем не обеспечено прохождение продавцом санитарно-эпидемиологического обучения.

По данному факту прокурором района в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Виновное лицо оштрафовано на 10 000 рублей.

Также предпринимателю внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU