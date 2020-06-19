Житель Тверской области вырастил в теплице 40 кустов наркосодержащих растений
По подозрению в культивировании наркосодержащих растений сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области в Заволжском районе Твери задержали 38-летнего мужчину.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено более 25 свёртков с веществом растительного происхождения. На территории домовладения полицейские обнаружили теплицу, в которой находилось более 40 кустов наркосодержащего растения.
Общая масса наркотического вещества составила более 250 грамм.
По версии оперативников, задержанный намеревался сбыть наркотик на территории Тверской области.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU