Житель Тверской области вырастил в теплице 40 кустов наркосодержащих растений

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:53:02+03:00

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По подозрению в культивировании наркосодержащих растений сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области в Заволжском районе Твери задержали 38-летнего мужчину.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено более 25 свёртков с веществом растительного происхождения. На территории домовладения полицейские обнаружили теплицу, в которой находилось более 40 кустов наркосодержащего растения.

Общая масса наркотического вещества составила более 250 грамм.

По версии оперативников, задержанный намеревался сбыть наркотик на территории Тверской области.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU