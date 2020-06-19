Интернет-мошенник из Калининграда обманул жителя Тверской области
В дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 26-летний местный житель. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенника.
На одном из сайтов потерпевший нашел объявление о продаже мобильного телефона. Владельцем оказался житель Калининграда. Мужчина отправил ему предоплату, после этого продавей перестал выходить на связь.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по Тверской области совместно с коллегами Управления МВД России по Калининградской области подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался неработающий ранее судимый за аналогичные преступления 30-летний житель Калининграда.
- По версии оперативников, фигурант может быть причастен не менее чем к десяти фактам мошенничества, совершенным и в других регионах,- сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый этапирован в Тверь и заключен под стражу. Ведется следствие.
Мошенник из Калининграда.Видео: УМВД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU