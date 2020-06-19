Интернет-мошенник из Калининграда обманул жителя Тверской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:45:46+03:00

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В дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 26-летний местный житель. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенника.

На одном из сайтов потерпевший нашел объявление о продаже мобильного телефона. Владельцем оказался житель Калининграда. Мужчина отправил ему предоплату, после этого продавей перестал выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по Тверской области совместно с коллегами Управления МВД России по Калининградской области подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался неработающий ранее судимый за аналогичные преступления 30-летний житель Калининграда.

- По версии оперативников, фигурант может быть причастен не менее чем к десяти фактам мошенничества, совершенным и в других регионах,- сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый этапирован в Тверь и заключен под стражу. Ведется следствие.

Мошенник из Калининграда.Видео: УМВД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU