Вертолет санавиации вылетал из Твери в Ржевский район

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:01:39+03:00

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18 июня экстренная помощь потребовалась жителю Ржевского района.

Вертолет санавиации ГУ МЧС России по Тверской области в 10:33 утра вылетел с аэродрома Змеево для оказания неотложной помощи мужчине.

Бригадой врачей пациенту была оказана неотложная помощь.

В 12:15 мужчина был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU