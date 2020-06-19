Вертолет санавиации вылетал из Твери в Ржевский район
Пациента доставили в ОКБ
Вертолет санавиации вылетал во Ржев Фото: ПТО
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18 июня экстренная помощь потребовалась жителю Ржевского района.
Вертолет санавиации ГУ МЧС России по Тверской области в 10:33 утра вылетел с аэродрома Змеево для оказания неотложной помощи мужчине.
Бригадой врачей пациенту была оказана неотложная помощь.
В 12:15 мужчина был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU