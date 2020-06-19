На Иваньковском водохранилище в Тверской области водитель гидроцикла сбил девушку на сёрфе
Пострадавшую доставили в больницу
Пострадавшую доставили в больницу Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)"
Изменить размер текста:
ЧП произошло вечерм, 18 июня, на Иваньковском водохранилище в Конаковском районе Тверской области. Управляющий гидроциклом мужчина наехал на девушку на серфе, привязанном к катеру. О случившемся сообщили подписчики группы "Подслушаноу медиков. Тверь" в соцсети.
С травмами пострадавшую доставили в больницу. На место происшествия выезжала полиция и представители ГИМС.
ИСТОЧНИК KP.RU