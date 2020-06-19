На Иваньковском водохранилище в Тверской области водитель гидроцикла сбил девушку на сёрфе

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:04:17+03:00

Пострадавшую доставили в больницу Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)"

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло вечерм, 18 июня, на Иваньковском водохранилище в Конаковском районе Тверской области. Управляющий гидроциклом мужчина наехал на девушку на серфе, привязанном к катеру. О случившемся сообщили подписчики группы "Подслушаноу медиков. Тверь" в соцсети.

С травмами пострадавшую доставили в больницу. На место происшествия выезжала полиция и представители ГИМС.

ИСТОЧНИК KP.RU