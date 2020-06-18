Игроки молодежного состава баскетбольного клуба "Тверь" пришли на помощь Ботаническому саду

18 Июнь 2020 2020-06-18T23:46:45+03:00

И привели в порядок дорожки на его территории

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Из-за того, что Ботанический сад ТвГУ закрыт в связи с эпидемиологической ситуацией, в настоящее время он испытывает большие сложности.

- Сад нуждается в помощи, как никогда. В том числе в самой элементарной - прополоть, убрать траву, ветки, пересадить и так далее, - написал на днях в социальной сети Ботанического сада его директор Юрий Наумцев.

И тверичане откликнулись.

18 июня в сад привезли гравий для отсыпки дорожек, площадок и экспозиций в парке, купленный на пожертвования друзей сада. Уже на следующий день Юрий Наумцев написал новый пост благодарности.

- Друзья, гравий, который мы купили благодаря вашим пожертвованиям уже "разъехался" по саду. Ну еще бы, когда нам помогают игроки молодежного состава баскетбольного клуба "Тверь". Ребята сделали за несколько часов объем работы, с которым мы сами справлялись бы несколько дней. Спасибо им огромное! Отдельная благодарность директору БК "Тверь" Максиму Дмитриеву. А также всем друзьям сада, еще раз, спасибо огромное за поддержку и помощь!

Теперь дорожки сада ухожены. Фото: Юрий Наумцев

ИСТОЧНИК KP.RU