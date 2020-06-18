2020-06-18T22:28:55+03:00
Звезды

Индеец Иван Иванов продолжает рассказывать жителям Твери легенды и сказки

На этот раз в вигвам-читальне слушателей ждет история "О молодых глазах"
Ирина ТАРАСОВА
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В вигвам-читальне Иван Иванов рассказывает индейские сказки и легенды. Фото: кадр с видеоВ вигвам-читальне Иван Иванов рассказывает индейские сказки и легенды. Фото: кадр с видео
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Тверской театр юного зрителя продолжает свои яркие и творческие проекты. Один из них - сказки, которые читают актеры ТЮЗа.

Присоединился к проекту и знаменитый индеец ТЮЗа, актер Иван Иванов. В своей вигвам-читальне он рассказывает индейские сказки и легенды.

Последняя из них - "О молодых глазах".

- Люди, жившие давно-давно, прекрасно знали, что самые удивительные сказки - от матушки-природы. А индейцы всегда оставались ее родными детьми. Поэтому природа и была для них не только основой всей жизни, но и неиссякаемым источником удивительных, порой волшебных историй. "А давным-давно, когда наш мир был ещё совсем молодым... " , - начинает свою новую историю Иван Иванов.

А вот что там было дальше, можно узнать, послушав легенду.

Легенда о молодых глазах. Читает актер Тверского ТЮЗа Иван Иванов..

ИСТОЧНИК KP.RU

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