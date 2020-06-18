Индеец Иван Иванов продолжает рассказывать жителям Твери легенды и сказки
Тверской театр юного зрителя продолжает свои яркие и творческие проекты. Один из них - сказки, которые читают актеры ТЮЗа.
Присоединился к проекту и знаменитый индеец ТЮЗа, актер Иван Иванов. В своей вигвам-читальне он рассказывает индейские сказки и легенды.
Последняя из них - "О молодых глазах".
- Люди, жившие давно-давно, прекрасно знали, что самые удивительные сказки - от матушки-природы. А индейцы всегда оставались ее родными детьми. Поэтому природа и была для них не только основой всей жизни, но и неиссякаемым источником удивительных, порой волшебных историй. "А давным-давно, когда наш мир был ещё совсем молодым... " , - начинает свою новую историю Иван Иванов.
А вот что там было дальше, можно узнать, послушав легенду.
Легенда о молодых глазах. Читает актер Тверского ТЮЗа Иван Иванов..
ИСТОЧНИК KP.RU