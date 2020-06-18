2020-06-18T21:44:07+03:00
Происшествия

В Твери возбуждено уголовное дело за дачу взятки в 270 тысяч рублей

Расследование продолжается
Ирина СЕРГЕЕВА
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В Твери на основании материалов, предоставленных сотрудниками регионального УЭБ и ПК УМВД, вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области , возбуждено уголовное дело. Обвиняемого подозревают в даче взятки в крупном размере.

В течение трех лет, с июня 2013 по октябрь 2016 года, мужчина через банк со своих расчётных счетов перечислял деньги на счета главного специалиста-эксперта отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области. Цель взятки - ускорение регистрации сделок и прав на недвижимость его клиентов.

- Общая сумма взятки составила свыше 270 тысяч рублей, что является крупным размером. Следователем СКР от подозреваемого получена явка с повинной. Расследование уголовного дела продолжается, - уоянют в СУ СК России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Твери возбуждено уголовное дело за дачу взятки в 270 тысяч рублей
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