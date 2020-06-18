2020-06-18T18:54:23+03:00
Экономика

Цены на картофель в Тверской области продолжают расти

Мониторинг еженедельно проводит Тверьстат
Виктория ТУШКОВА
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За полгода цена на картофель в Тверской области выросла на 73,5%За полгода цена на картофель в Тверской области выросла на 73,5%Фото: Михаил ФРОЛОВ
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За последнюю отчётную неделю (с 9 по 15 июня) картофель в магазинах Тверской области подорожал на 10,5%, а неделей раньше – на 4%. За кило картошки в тверских магазинах на прошлой неделе просили в среднем 31,93 рубля.

Этот нехитрый продукт в последнее время растёт в цене стремительными темпами: ранее Тверсьстат уже сообщал о том, что за полгода цена на картофель выросла на 73,5%.

Кроме картофеля с 9 по 15 июня подорожали вермишель (2,3%), морковь (1,3%), карамель и овощные детские консервы (по 1,1%).

Дешевеют конфеты в шоколадной глазури (-3,8%), репчатый лук (-3,6%), стерилизованное молоко (-3,5%), куриные яйца (-3,4%), жирный творог (-2,5%), варёная колбаса (-2%), маргарин (-1,5%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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