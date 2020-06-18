Водитель скутера пострадал в ДТП в Тверской области

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:56:06+03:00

Водитель скутера получил травмы в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Его увезли в больницу

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Авария произошла 18 июня на 2-м км автодороги Кимры- Каюрово-Селище в Кимрском районе Тверской области.

По информации регионального УГИБДД России, на указанном участке столкнулись автомобиль "ВАЗ 2110" и скутер "Хонда".

В результате ДТП пострадал 34-летний водитель скутера. Его доставили в больницу. Угрозы жизни нет, наличие шлема и документов устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU