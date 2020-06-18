Водитель скутера пострадал в ДТП в Тверской области
Его увезли в больницу
Водитель скутера получил травмы в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла 18 июня на 2-м км автодороги Кимры- Каюрово-Селище в Кимрском районе Тверской области.
По информации регионального УГИБДД России, на указанном участке столкнулись автомобиль "ВАЗ 2110" и скутер "Хонда".
В результате ДТП пострадал 34-летний водитель скутера. Его доставили в больницу. Угрозы жизни нет, наличие шлема и документов устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU