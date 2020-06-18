В тверском центре «Мой бизнес» за время пандмии обработали 1800 заявок

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:39:17+03:00

Деятельность «горячей линии» будет продолжена и после снятия режима повышенной готовности

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Минэкономразвития России высоко оценил работу «горячей линии» центра «Мой бизнес» Тверской области. По данным мониторинга, операторы центра сработали на 100%.

С 28 марта 2020 года специалисты тверского центра «Мой бизнес» обработали более 1800 заявок от предпринимателей на получение помощи в связи с коронавирусом и введенными ограничениями. Операторы работали без выходных.

«Горячая линия» будет действовать и после снятия режима повышенной готовности. Узнать всю информация о мерах поддержки предпринимателей можно на сайте центра.

Также запущен автоматизированный сервис подбора мер гоподдержки для малого и среднего бизнеса.

- В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи, - считает губернатор Игорь Руденя.

В целом в Тверской области на меры по минимизации последствий коронавирусной инфекции, в том числе на поддержку экономики и граждан, предусмотрено более 3,9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU