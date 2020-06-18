2020-06-18T14:34:44+03:00
Недвижимость

На дороге от Твери до Устюжны уложили новый асфальт

Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Александр ЖМУЛИН
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Большую часть ремонта уже сделали. Фото: ПТОБольшую часть ремонта уже сделали. Фото: ПТО
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На дороге «Тверь - Бежецк - ВесьегонскУстюжна» кипит ремонт. Причем он ведется по технологии регенерации.

Для этого на базе подрядчика на асфальтобетонном заводе изготавливают холодную смесь для устройства регенерируемого слоя. Подобная технология позволяет улучшить ремонтируемую дорогу, сделать ее долговечнее.

На сегодня на автотрассе уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия. Осталось обустроить переходно-скоростные полосы и съезды, укрепить обочины, установить дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанести разметку.

Также в целях обеспечения безопасности на пешеходных переходах установят Г-образные опоры и сделают шумовую разметку.

В 2020 году в рамках нацпроекта должны отремонтировать 153,6 км автотрасс: «Осташков - СелижаровоРжев», «Красномайский – Фирово», «Тверь - Бежецк - Весьегонск – Устюжна», «Торжок – Осташков», «Дубна - КимрыГорицы», «Тверь - Рождествено - 1-е Мая – Ильинское», «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено – Хитино».

Всего в этом году в регионе планируется привести в порядок 634 км дорог регионального и местного значения.

Ремонту дорог к инвестплощадкам и туробъектам уделяет повышенное внимание губернатор Игорь Руденя.

Новый верхний слой асфальта положили. Фото: ПТО

Новый верхний слой асфальта положили. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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