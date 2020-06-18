На дороге от Твери до Устюжны уложили новый асфальт

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:34:44+03:00

Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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На дороге «Тверь - Бежецк - Весьегонск – Устюжна» кипит ремонт. Причем он ведется по технологии регенерации.

Для этого на базе подрядчика на асфальтобетонном заводе изготавливают холодную смесь для устройства регенерируемого слоя. Подобная технология позволяет улучшить ремонтируемую дорогу, сделать ее долговечнее.

На сегодня на автотрассе уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия. Осталось обустроить переходно-скоростные полосы и съезды, укрепить обочины, установить дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанести разметку.

Также в целях обеспечения безопасности на пешеходных переходах установят Г-образные опоры и сделают шумовую разметку.

В 2020 году в рамках нацпроекта должны отремонтировать 153,6 км автотрасс: «Осташков - Селижарово – Ржев», «Красномайский – Фирово», «Тверь - Бежецк - Весьегонск – Устюжна», «Торжок – Осташков», «Дубна - Кимры – Горицы», «Тверь - Рождествено - 1-е Мая – Ильинское», «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено – Хитино».

Всего в этом году в регионе планируется привести в порядок 634 км дорог регионального и местного значения.

Ремонту дорог к инвестплощадкам и туробъектам уделяет повышенное внимание губернатор Игорь Руденя.

Новый верхний слой асфальта положили. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU