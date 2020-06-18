Женщина с коронавирусом родила прямо в инфекционном госпитале в Твери

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:17:34+03:00

На экстренную операцию выезжала бригада врачей из Перинатального центра

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Срочная помощь потребовалась роженице в ночь на 17 июня. Женщина с подтвержденным коронавирусом находилась на лечении в инфекционном госпитале городской клинической больницы №6.

В 2 часа ночи к ней на экстренные роды выехала акушерская бригада Областного клинического перинатального центра им. Е.М. Бакуниной в составе врачей акушеров-гинекологов, врача анестезиолога-реаниматолога, врача детской реанимации, акушерки и анестезистки.

Роженице провели экстренное кесарево сечение.

- Операция прошла успешно. Медицинская помощь новорожденной девочке оказывалась бригадой детских врачей-реаниматологов Перинатального центра и Детской областной клинической больницы, - сообщили в Перинатальном центре.

Несмотря на все сложности, пациентке была оказана своевременная и качественная специализированная медицинская помощь с соблюдением всех мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU