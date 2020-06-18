Женщина с коронавирусом родила прямо в инфекционном госпитале в Твери
Срочная помощь потребовалась роженице в ночь на 17 июня. Женщина с подтвержденным коронавирусом находилась на лечении в инфекционном госпитале городской клинической больницы №6.
В 2 часа ночи к ней на экстренные роды выехала акушерская бригада Областного клинического перинатального центра им. Е.М. Бакуниной в составе врачей акушеров-гинекологов, врача анестезиолога-реаниматолога, врача детской реанимации, акушерки и анестезистки.
Роженице провели экстренное кесарево сечение.
- Операция прошла успешно. Медицинская помощь новорожденной девочке оказывалась бригадой детских врачей-реаниматологов Перинатального центра и Детской областной клинической больницы, - сообщили в Перинатальном центре.
Несмотря на все сложности, пациентке была оказана своевременная и качественная специализированная медицинская помощь с соблюдением всех мер безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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