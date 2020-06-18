В Тверской области для ГИМС докупят спасательные жилеты, катера и лодки

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:14:24+03:00

ГИМС дооснастят, чтобы сотрудники службы еще лучше спасали людей на водных объектах Верхневолжья. Фото:

Это необходимо для усиления работы по патрулированию рек и озер региона

Изменить размер текста: A A

Губернатор Игорь Руденя провёл совещание в областном правительстве. Там обсуждались вопросы приобретения дополнительного оборудования для подразделений ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области.

Запланировано закупить спасательные жилеты, катера, надувные лодки, лодочные моторы и т.д.

- ГИМС выполняет очень ответственную функцию, особенно для нашего региона, где есть множество водных объектов. «Большая» вода – это преимущество, но и сложная задача по обеспечению безопасности жителей и гостей Верхневолжья. Наша задача создать чёткое взаимодействие между МЧС, УМВД, правительством региона и главами муниципалитетов в целях профилактики и недопущения происшествий на водных объектах, - отметил Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU