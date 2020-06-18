В Тверской области для ГИМС докупят спасательные жилеты, катера и лодки
Губернатор Игорь Руденя провёл совещание в областном правительстве. Там обсуждались вопросы приобретения дополнительного оборудования для подразделений ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области.
Запланировано закупить спасательные жилеты, катера, надувные лодки, лодочные моторы и т.д.
- ГИМС выполняет очень ответственную функцию, особенно для нашего региона, где есть множество водных объектов. «Большая» вода – это преимущество, но и сложная задача по обеспечению безопасности жителей и гостей Верхневолжья. Наша задача создать чёткое взаимодействие между МЧС, УМВД, правительством региона и главами муниципалитетов в целях профилактики и недопущения происшествий на водных объектах, - отметил Игорь Руденя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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