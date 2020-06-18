Пропавший в Бежецком районе подросток найден в Твери
Его искали с 23 мая
Прпавший подросток найден в ТвериФото: Евгения ГУСЕВА
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17 июня в Твери был найден несовершеннолетний Алиджон Бахрамов. Ранее сообщалось, что 23 мая подросток ушел из дома в деревне Выдумерь Бежецкого района и пропал.
Выяснилось, что все это время он проживал в областном центре и периодически выходил на связь с родственниками.
- Несовершеннолетний опрошен следователем Следственного комитета, установлено, что за время его безвестного отсутствия преступных действий в отношении него не совершалось. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU