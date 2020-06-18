2020-06-18T13:58:51+03:00
Общество

Пропавший в Бежецком районе подросток найден в Твери

Его искали с 23 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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Прпавший подросток найден в ТвериПрпавший подросток найден в ТвериФото: Евгения ГУСЕВА
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17 июня в Твери был найден несовершеннолетний Алиджон Бахрамов. Ранее сообщалось, что 23 мая подросток ушел из дома в деревне Выдумерь Бежецкого района и пропал.

Выяснилось, что все это время он проживал в областном центре и периодически выходил на связь с родственниками.

- Несовершеннолетний опрошен следователем Следственного комитета, установлено, что за время его безвестного отсутствия преступных действий в отношении него не совершалось. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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