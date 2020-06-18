В Тверской области задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:01:38+03:00

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Оперативная информация о розыске мужчины поступила сотрудникам уголовного розыска МО МВД России "Торжокский".

Известно, что 62-летний мужчина, являясь фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления ч. 2 статьи 231 УК РФ, в 2012 году скрылся от органов предварительного следствия, в разное время находился в Москве и Брянской области, менял мобильные телефоны и сим-карты.

В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции и передан инициатору розыска для проведения следственных действий по ранее возбужденному уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU