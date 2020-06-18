В Тверской области задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
На своем участке он выращивал наркосодержащие растения
В Тверской области задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске Фото: архив "КП"
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Оперативная информация о розыске мужчины поступила сотрудникам уголовного розыска МО МВД России "Торжокский".
Известно, что 62-летний мужчина, являясь фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления ч. 2 статьи 231 УК РФ, в 2012 году скрылся от органов предварительного следствия, в разное время находился в Москве и Брянской области, менял мобильные телефоны и сим-карты.
В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции и передан инициатору розыска для проведения следственных действий по ранее возбужденному уголовному делу.
ИСТОЧНИК KP.RU