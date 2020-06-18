Жители Тверской области могут сообщить о невывозе мусора при помощи приложения

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:46:19+03:00

На сообщение через мобильное приложение должен будет отреагировать регоператор по обращению с ТКО - ООО "ТСАХ". Фото: пресс-служба ООО "ТСАХ"

Его запустил региональный оператор по обращению с ТКО

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ООО «Тверьспецавтохозяйство» запустило мобильное приложение для того, чтобы более оперативно узнавать и реагировать на проблемы с ТКО.

Таким образом, жители региона теперь могут установить приложение на телефон и напрямую сообщать региональным оператору по обращению с ТКО о несанкционированной свалке или переполненных контейнерах.

Приложение создано на платформах iOS и Android. В рекомендуемой для заполнения форме необходимо указать имя, электронный адрес, муниципальное образование, суть проблемы с описанием конкретного места, по возможности с точкой геолокации и фото. На обращение будет дан оперативный ответ.

Добавим, что по вопросам ТКО жители региона могут также звонить по телефону «горячей» линии 8-800-250-99-48 или по номерам: 8 (4822) 78-20-88 и 8 (4822)78-71-03. Также можно сообщать о проблемах с мусором в группах ТСАХ в соцсетях и на его сайте.

Напомним, что "мусорная" реформа реализуются в Тверской области с 1 января 2019 года.

Работа по модернизации системы обращения с ТКО ведётся по нацпроекту «Экология».

Как отмечал губернатор Игорь Руденя, поставлена задача до 2024 года создать в регионе ряд современных объектов сортировки, обработки и утилизации ТКО.

Всего на обработку планируется направлять до 100% ТКО, на утилизацию – до 58%.

ИСТОЧНИК KP.RU