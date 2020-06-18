Полицейские в Тверской области задержали банду автоугонщиков

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:57:58+03:00

Злоумышленники воровали машины и продавали по запчастям Фото: УМВД России по Тверской области

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В полицию с заявлением об угоне иномарки "Киа Рио" сообщил 33-летний житель города Кимры. Мужчина пояснил, что машину угнали поздним вечером от дома по месту жительства. Ущерб составил 650 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области, совместно с оперативниками МО МВД России "Кимрский", на Савеловском проезде, установили и задержали группу автоугонщиков.

Ими оказались четверо неработающих жителей соседних регионов 1986-1991 годов рождения. В Твери злоумышленники снимали квартиру.

В ходе проведения обысков по местам жительства задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства.

- По данным сотрудников уголовного розыска, фигуранты причастны не менее, чем к четырём эпизодам аналогичных преступлений, совершенных на территории региона, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Угнанные автомобили разбирались на запчасти с целью последующей продажи.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU