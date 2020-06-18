Полицейские в Тверской области задержали банду автоугонщиков
В полицию с заявлением об угоне иномарки "Киа Рио" сообщил 33-летний житель города Кимры. Мужчина пояснил, что машину угнали поздним вечером от дома по месту жительства. Ущерб составил 650 000 рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области, совместно с оперативниками МО МВД России "Кимрский", на Савеловском проезде, установили и задержали группу автоугонщиков.
Ими оказались четверо неработающих жителей соседних регионов 1986-1991 годов рождения. В Твери злоумышленники снимали квартиру.
В ходе проведения обысков по местам жительства задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства.
- По данным сотрудников уголовного розыска, фигуранты причастны не менее, чем к четырём эпизодам аналогичных преступлений, совершенных на территории региона, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Угнанные автомобили разбирались на запчасти с целью последующей продажи.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU