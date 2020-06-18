2020-06-18T10:47:37+03:00
Общество

В Тверской области солдат во время службы снимал порноролики в гостиницах

Он получил условный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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Виновный осужден на два года условно Фото: архив "КП"Виновный осужден на два года условно Фото: архив "КП"
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В Тверском гарнизонном суде состоялось слушание дела в отношении солдата одной из частей Тверского гарнизона. Рядового обвинили по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов).

Установлено, что во время прохождения воинской службы солдат снимал порноролики в гостиницах города и области с участием приглашенного лица. Съемку он производил без его ведома на мобильный телефон и размещал в интернете.

- В судебном заседании подсудимый виновным себя в содеянном признал полностью, выразил согласие с предъявленным обвинением и поддержал заявленное им в ходе досудебного производства ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, – сообщили в пресс-службе Тверского гарнизонного военного суда.

Решением суда осужденный получил два года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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