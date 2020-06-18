В Тверской области 1819 пациентов вылечились от коронавируса

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:46:00+03:00

За сутки количество заболевших увеличилось на 65 человек

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В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 65 человек. Всего зараженных на 18 июня - 2934. За весь период из больниц выписаны 1819 человека (+77 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1062 пациентов (-13 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, от инфекции скончались 53 человека (+1 за минувшие сутки).

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 1026 случаев, далее идут Кимры - 508 зараженных и Конаковский район - 269.

По стране зафиксировано 7790 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU